Кремль выразил обеспокоенность из-за сообщений о готовящихся кибератаках на Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность касательно сообщений СМИ о планах США по совершению кибератак на внутренние российские системы.



«Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное издание американское допускает возможность и, более того, анонсирует возможность таких кибератак. Собственно, это не что иное, как международная киберпреступность», — цитирует Пескова RT.

Он заявил, что это — повод для крайней обеспокоенность, и напомнил, что российская сторона ранее заявляла о непричастности к любым проявлениям киберпреступности и кибертерроризма.

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Ранее американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что в ближайшее время США планируют провести несколько кибератак по российским системам, связанным со структурами власти. В статье отмечается, что кибератаки со стороны американских властей будут сочетаться с экономическими санкциями. В New York Times напомнили, что США приписывают России хакерский взлом, который удалось обнаружить только спустя несколько месяцев.

Маргарита Головатенко