В Челнах предложили увеличить протяженность набережной Табеева

В Набережных Челнах мэр Наиль Магдеев призвал принять участие в онлайн-голосовании за общественные пространства, которые необходимо обустроить в следующем году.

«Набережная Табеева появилась десять лет назад. И в том виде, в котором сейчас находится, она уже не устраивает горожан. Набережную надо расширять и обязательно продлить. Не просто так об этом говорю. Я надел сапоги и исходил ее вдоль и поперек. Многое нужно менять», — подчеркнул глава города, сообщили в ИА «Татар-информ».

Также он напомнил, что в городе появилось 10 благоустроенных парков, скверов и других общественных пространств в соответствии с республиканскими программами.

Мэр отметил, что в городе много мест, которые нужно преображать, но на первом месте набережная Табеева и парк Прибрежный.

Ранее исполком Набережных Челнов планировал направить на выполнение работ по содержанию, уходу за зелеными насаждениями и объектами благоустройства в текущем году 89 млн рублей.



Алексей Нечаев