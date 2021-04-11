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Промышленность

В Европарламенте призвали ужесточить санкции в адрес России

08:54, 11.04.2021
В Европарламенте призвали ужесточить санкции в адрес России
Фото: wikipedia.org

Европа должна ужесточить санкции против России. С таким заявлением выступил руководитель Европейской народной партии Манфред Вебер. Об этом сообщает ТАСС.

Он отмечает, что Россия якобы занимается провокациями, а «усиление военного присутствия вокруг востока Украины является испытанием для Запада».

Если будет эскалация конфликта, Вебер предложил отключить Россию от платежной системы SWIFT и заморозить счета российских бизнесменов.

Ранее министр обороны Германии заявила: «Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются».

Алексей Нечаев
ПромышленностьОПКОбщество
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