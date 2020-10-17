Эрдоган заявил, что Турция не считает Крым российским

Турция не признает воссоединение Крыма с Россией, заявил президент Турецкой республики Тайип Эрдоган в Стамбуле на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Турция не признала и не признает незаконную аннексию Крыма», — сказал политик и добавил, что Турция и Украина продолжат оказывать поддержку «крымско-татарским братьям», которые являются важным элементом исторической и гуманитарной связи между странами.

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Эрдоган рассказал, что сейчас ведутся работы по строительству жилья «для нашего родственного народа», а также реализуется проект строительства мечети в Киеве, передает телеканал TRT.

Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов прилетел в Турцию. Это первый международный визит после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

