Автор «Тотального диктанта — 2021»: «Текст для меня очень личный и немного исповедальный»

Фото: Максим Платонов

Особенность «Тотального диктанта — 2021» в том, что его снова пишут очно — в прошлом году из-за эпидемии коронавируса проверить свою грамотность можно было только в онлайн-формате. В Татарстане для проведения мероприятия было открыто более 400 площадок, также желающие могли присоединиться в режиме реального времени онлайн. А всего в акции участвовали жители сотен городов в 59 странах мира.

Основными площадками «Тотального диктанта» в Казани стали новая Национальная библиотека и Культурный центр имени Пушкина. Кроме того, в этом году к акции подключились школы, гимназии, колледжи, организовав проверку знаний не только для своих учеников, но и для их родителей и близких.

В Татарстане для проведения мероприятия было открыто более 400 площадок

Участники мероприятия писали текст, специально подготовленный писателем и сценаристом Дмитрием Глуховским, по чьему роману «Текст» в 2019 году вышел одноименный фильм.



Среди тех, кто диктовал проверочную работу, были зампред Госсовета РТ Людмила Рыбакова, актеры Качаловского театра Илья Славутский, Марат Голубев и Антонина Иванова, ведущий «БИМ-радио» Артем Рычев и другие известные люди.





«Текст очень личный и немного исповедальный»

Корреспондент «Реального времени» проверяла свою грамотность в здании «Татмедиа» на Декабристов, 2. Зал был полон. Сюда пришли в основном молодые люди, многие, как выяснилось, участвуют в «Тотальном диктанте» не впервые. «Диктатором» (так называют того, кто зачитывает текст) на площадке был тоже не новичок: член Общественной палаты РТ Альберт Карпов признался, что это его четвертая по счету акция.

Перед началом участникам показали короткометражный фильм «Обещания», снятый по тексту Глуховского. Это лента-раздумье о скоротечности жизни, предназначении человека, жизненных ценностях, преемственности поколений. Благодаря ей стал понятен смысл того отрывка, который предстояло написать. Всего для «Тотального диктанта» автор создал произведение в пяти частях: четыре из них пишут на очных площадках и в онлайн-формате, а пятая часть, в которой содержится развязка текста, стала доступна для написания сегодня, 10 апреля, на официальном сайте акции.

Перед началом участникам показали короткометражный фильм «Обещания», снятый по тексту Глуховского

— Уверен, что история захватит вас до глубины души, так что обязательно напишите и онлайн-диктант, чтобы узнать окончание текста. Когда команда проекта услышала все пять частей, то поняла, что каждый участник на городских площадках сможет написать только одну часть текста, в то время как вся остальная история остается для него за кадром. Но очень важно, чтобы каждый смог познакомиться с историей целиком и проникнуться атмосферой, созданной Дмитрием Глуховским. Так родилась идея снять кино по тексту «Тотального диктанта», и сегодня мы станем участниками премьерного показа фильма, — интриговал представитель организаторов акции.

Перед собравшимися прозвучал текст отрывка в авторском исполнении. А сам Глуховский рассказал, что когда его писал, ставил перед собой задачу сделать историю «человеческой и понятной». В ее основу положены события, происходившие в его семье. «Получилось, что текст «Тотального диктанта» для меня очень личный и немного исповедальный», — заявил писатель.

Нужно отметить, что на слух он показался очень сложным с точки зрения пунктуации. Чуть легче было при написании. Проверить свою грамотность можно будет на сайте акции 15 апреля в 19 часов, где будет выложен подробный разбор текста. А оценки за работу будут выставлены позже, узнать их можно будет в своем личном кабинете.



«Диктатором» на площадке «Татмедиа» был член Общественной палаты РТ Альберт Карпов

Тем, кто писал диктант онлайн, баллы выставляться не будут, они только смогут узнать, сколько ошибок допустили или, возможно, не допустили вообще.

Не только на русском…

В этом году было еще одно новшество — в Казани впервые писали диктант на английском языке. Проверить свои знания можно было спустя полтора часа после русскоязычного варианта. Акция проводилась на трех площадках — в Казанском государственном энергетическом университете, Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева, Республиканской детской библиотеке.

Текст на английском подготовил EF Education First. В этом диктанте организаторы пообещали учитывать только орфографические ошибки, а его результаты будут загружены в личные кабинеты участников. Акция должна повысить мотивацию и интерес к изучению английского языка.

1 / 37 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Элеонора Рылова, фото: Максим Платонов, видео: Камиль Исмаилов