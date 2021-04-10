Автор «Тотального диктанта — 2021»: «Текст для меня очень личный и немного исповедальный»
Особенность «Тотального диктанта — 2021» в том, что его снова пишут очно — в прошлом году из-за эпидемии коронавируса проверить свою грамотность можно было только в онлайн-формате. В Татарстане для проведения мероприятия было открыто более 400 площадок, также желающие могли присоединиться в режиме реального времени онлайн. А всего в акции участвовали жители сотен городов в 59 странах мира.
Основными площадками «Тотального диктанта» в Казани стали новая Национальная библиотека и Культурный центр имени Пушкина. Кроме того, в этом году к акции подключились школы, гимназии, колледжи, организовав проверку знаний не только для своих учеников, но и для их родителей и близких.
Участники мероприятия писали текст, специально подготовленный писателем и сценаристом Дмитрием Глуховским, по чьему роману «Текст» в 2019 году вышел одноименный фильм.
Среди тех, кто диктовал проверочную работу, были зампред Госсовета РТ Людмила Рыбакова, актеры Качаловского театра Илья Славутский, Марат Голубев и Антонина Иванова, ведущий «БИМ-радио» Артем Рычев и другие известные люди.
«Текст очень личный и немного исповедальный»
Корреспондент «Реального времени» проверяла свою грамотность в здании «Татмедиа» на Декабристов, 2. Зал был полон. Сюда пришли в основном молодые люди, многие, как выяснилось, участвуют в «Тотальном диктанте» не впервые. «Диктатором» (так называют того, кто зачитывает текст) на площадке был тоже не новичок: член Общественной палаты РТ Альберт Карпов признался, что это его четвертая по счету акция.
Перед началом участникам показали короткометражный фильм «Обещания», снятый по тексту Глуховского. Это лента-раздумье о скоротечности жизни, предназначении человека, жизненных ценностях, преемственности поколений. Благодаря ей стал понятен смысл того отрывка, который предстояло написать. Всего для «Тотального диктанта» автор создал произведение в пяти частях: четыре из них пишут на очных площадках и в онлайн-формате, а пятая часть, в которой содержится развязка текста, стала доступна для написания сегодня, 10 апреля, на официальном сайте акции.
— Уверен, что история захватит вас до глубины души, так что обязательно напишите и онлайн-диктант, чтобы узнать окончание текста. Когда команда проекта услышала все пять частей, то поняла, что каждый участник на городских площадках сможет написать только одну часть текста, в то время как вся остальная история остается для него за кадром. Но очень важно, чтобы каждый смог познакомиться с историей целиком и проникнуться атмосферой, созданной Дмитрием Глуховским. Так родилась идея снять кино по тексту «Тотального диктанта», и сегодня мы станем участниками премьерного показа фильма, — интриговал представитель организаторов акции.
Перед собравшимися прозвучал текст отрывка в авторском исполнении. А сам Глуховский рассказал, что когда его писал, ставил перед собой задачу сделать историю «человеческой и понятной». В ее основу положены события, происходившие в его семье. «Получилось, что текст «Тотального диктанта» для меня очень личный и немного исповедальный», — заявил писатель.
Нужно отметить, что на слух он показался очень сложным с точки зрения пунктуации. Чуть легче было при написании. Проверить свою грамотность можно будет на сайте акции 15 апреля в 19 часов, где будет выложен подробный разбор текста. А оценки за работу будут выставлены позже, узнать их можно будет в своем личном кабинете.
Тем, кто писал диктант онлайн, баллы выставляться не будут, они только смогут узнать, сколько ошибок допустили или, возможно, не допустили вообще.
Не только на русском…
В этом году было еще одно новшество — в Казани впервые писали диктант на английском языке. Проверить свои знания можно было спустя полтора часа после русскоязычного варианта. Акция проводилась на трех площадках — в Казанском государственном энергетическом университете, Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева, Республиканской детской библиотеке.
Текст на английском подготовил EF Education First. В этом диктанте организаторы пообещали учитывать только орфографические ошибки, а его результаты будут загружены в личные кабинеты участников. Акция должна повысить мотивацию и интерес к изучению английского языка.
Справка
«Тотальный диктант» — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Инициатива родилась в 2004 году в Новосибирском государственном университете, а потом акция стала общероссийской.
Ее цель — показать, что быть грамотным важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.
«Тотальный диктант» — общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции — фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать в «Тотальном диктанте» может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.
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