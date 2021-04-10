В Турции произошло крупное ДТП с автобусом — один россиянин погиб, еще 26 пострадали

В Турции российский турист погиб в результате аварии с участием автобуса. Еще 26 россиян пострадали.

ДТП с участием автобуса произошло на трассе Конья — Аксарай. Он перевозил в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора Pegas Touristik.

По предварительным данным, которые получило Генконсульство в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге. В результате ДТП пострадали 26 россиян. Власти страны подтвердили гибель одной из российских туристок, пишет ТАСС.

В ноябре прошлого года в Турции при крушении лодки с туристами у берегов Антальи на юге Турции погиб татарстанец. По данным СМИ, он работал директором Азнакаевской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья, в отпуск поехал с женой.

Татьяна Леухина