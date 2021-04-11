Новости общества

10:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Альметьевске обнаружили свалку строительных отходов площадью 140 кв. м

05:25, 11.04.2021
В Альметьевске обнаружили свалку строительных отходов площадью 140 кв. м
Фото: eco.tatarstan.ru

В Альметьевске инспекторы Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии РТ обнаружили свалку строительных отходов на улице Ризы Фахретдина. Она образовалась прямо на месте демонтажных работ, еще часть мусора туда завезли.

Площадь свалки составила 140 кв. м, объем — 210 куб. метров.

Фото: eco.tatarstan.ru

Специалисты начали административное расследование по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ). Экологи направили запрос в Альметьевский отдел управления Росреестра по РТ для установления собственника участка, сообщает пресс-служба ведомства.

На этой неделе в Альметьевске обнаружили свалку твердых бытовых отходов площадью 200 кв. метров и объемом 30 куб. метров.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с министром труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмирой Зариповой
Официальные партнеры

Спецпроекты

Рекомендуем