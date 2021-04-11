В Альметьевске обнаружили свалку строительных отходов площадью 140 кв. м

В Альметьевске инспекторы Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии РТ обнаружили свалку строительных отходов на улице Ризы Фахретдина. Она образовалась прямо на месте демонтажных работ, еще часть мусора туда завезли.

Площадь свалки составила 140 кв. м, объем — 210 куб. метров.

Фото: eco.tatarstan.ru

Специалисты начали административное расследование по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ). Экологи направили запрос в Альметьевский отдел управления Росреестра по РТ для установления собственника участка, сообщает пресс-служба ведомства.

На этой неделе в Альметьевске обнаружили свалку твердых бытовых отходов площадью 200 кв. метров и объемом 30 куб. метров.



Татьяна Леухина