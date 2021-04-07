В Алексеевском районе РТ обнаружили свалку площадью 200 кв. метров

В Алексеевском районе РТ обнаружили несанкционированную свалку твердых бытовых отходов площадью 200 кв. метров и объемом 30 куб. метров. Нарушение при мониторинге территории выявили сотрудники Волжско-Камского территориального управления Минэкологии РТ.

Представителю организации, осуществляющий размещение твердых бытовых отходов, предстоит дать объяснения. На него составят протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления), сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Напомним, в прошлом году в Татарстане ликвидировали более 1,5 тысячи несанкционированных свалок. Также в 2020 году в республике удалось пресечь примерно 2 тыс. нарушений в сфере обращения с отходами.



Татьяна Демина