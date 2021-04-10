В Татарстане ожидается туман

Завтра ночью на территории Татарстана местами ожидается туман. Атмосферное явление будет наблюдаться с 21.00 10 апреля до 10.00 11 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Водителям рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния в этот период, а пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют осадки преимущественно в виде дождя.

Алексей Нечаев