Сегодня в Татарстане ожидается до +15 градусов и дождь

В субботу, 10 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют осадки преимущественно в виде дождя.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +5..+10 градусов, в восточных районах республики ожидается до +15°С. В Казани прогнозируется от +5°С до +8°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от +8°С до +10°С.



Ранее синоптики сообщили, что в текущие выходные в Татарстане потеплеет до +16 градусов. В начале следующей недели прогнозируется до +19 градусов.

Татьяна Демина