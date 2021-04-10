Рафик Якубов готов предложить Квартальнову новый контракт с «Ак Барсом»

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов обозначил намерение продлить действующий контракт с главным тренером команды Дмитрием Квартальновым. При этом функционер отметил, что договор надо продлевать вне зависимости от результата в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

«Мое мнение — контракт с Квартальновым надо продлевать, вне зависимости от результата серии с «Авангардом», но окончательное решение за президентом», — приводит комментарий Якубова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Дмитрий Квартальнов возглавляет «Ак Барс» с весны 2019 года. В прошлом сезоне казанская команда заняла вторую строчку в итоговой таблице Континентальной лиги. В первом раунде Кубка Гагарина «Ак Барс» прошел «Нефтехимик» (4:0).

В нынешнем сезоне «Ак Барс» повторил прошлогодний результат в регулярке. В финальной серии Восточной конференции казанцы играют с «Авангардом». Счет в серии 2-2.

