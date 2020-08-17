В казанском поселке многодетные семьи и пенсионеры скинулись себе на дорогу

Фото: фото предоставлены Ниязом Шайхиевым

В казанском поселке Салмачи многодетные семьи и пенсионеры скинулись себе на дорогу, не дождавшись решения транспортной проблемы от местных властей.

В воскресное утро на место прибыл грейдер для строительства дороги в казанском поселке Салмачи. Люди сами собрали деньги, устав бороться за дорогу.

«Раз наше государство нам этого не делает, тогда мы сами сделаем», — написала пользовательница соцсети, добавив в подписи к сторис, что деньги на строительство сдавали пенсионеры и многодетные семьи.

Отметим, что жители поселка Новые Салмачи уже ремонтировали себе дорогу, не дождавшись решения транспортной проблемы от властей.

