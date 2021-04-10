На пожаре в Альметьевске спасли двух человек

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Татарстанские спасатели спасли двух человек на пожаре в Альметьевске. Сообщение о возгорании пришло сегодня в 6.03, горел многоквартирный дом на ул. Чехова, 40, на месте было сильное задымление.



Огнеборцы вывели из дома двух человек, надев на них маски спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе. Вскоре нашли очаг возгорания, он был в подвале — горел мусор.

Уже через полчаса, к 6.36, пожар был локализован на площади 6 квадратных метров. В 6.39 было ликвидировано открытое горение. Пострадавших в результате пожара не было.

