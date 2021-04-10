В Казани за минувшие сутки зарегистрировали 4 ДТП с пострадавшими

В Казани за минувшие сутки зарегистрировали четыре ДТП с пострадавшими. Из них три наезда на пешеходов и одно падение пассажира в автобусе, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РТ. Еще 74 ДТП было с материальным ущербом.

Двух водителей задержали за езду в пьяном виде, четверых — без прав.

Также доставлены в отделы полиции пассажир за перевозку наркотического вещества, пять водителей по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции за повторную тонировку) и водитель, который управлял авто с поддельным водительским удостоверением.

Ранее 29-летнего экс-полицейского Максима Абрамова, подозреваемого в выезде на красный свет и аварии с пятью пострадавшими, арестовали до 7 июня текущего года.

Алексей Нечаев