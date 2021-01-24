В России приступили к разработке нового истребителя-перехватчика МиГ-41

Фото: Константин Тюрпеко / wikimedia.org

В России разработают истребитель-перехватчик нового поколения под условным обозначением «МиГ-41». На данный момент он находится на стадии опытно-конструкторских работ, сообщается на сайте госкорпорация «Ростех».

По замыслу разработчиков, проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) МиГ-41 заменит истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31, принятый на вооружение в 1981 году.

Фото: mil.ru

В прошлом году бывший чиновник Росрезерва по ПФО из Нижнего Новгорода Андрей Силяков продал за 612 рублей четыре истребителя МиГ-31 — по 153 рубля за штуку.



Татьяна Демина