В Татарстане объявили победителя конкурса «Воспитатель года — 2021»

Фото: Роман Хасаев (архив)

В Татарстане абсолютным победителем конкурса «Воспитатель года — 2021» стала воспитатель детского сада №10 Лениногорского района РТ Виктория Цыганова. Она представит республику в финале Всероссийского этапа, который состоится в ноябре.

Второе место в конкурсе жюри присудило воспитательнице казанского детского сада №212 Диане Муллагалиной. Третье место заняла воспитательница детсада №106 Набережных Челнов Олеся Низамиева.

В финале республиканского этапа конкурса «Воспитатель года — 2021», который прошел с 5 по 9 апреля, приняли участие 30 человек со всего Татарстана: 20 конкурсантов в номинации «Воспитатель года», десять — в номинации «Воспитатель группы с родным языком воспитания».

Победителем в номинации «Воспитатель группы с родным языком воспитания и обучения — Тәрбия һәм белем бирү буенча туган телле төркем тәрбиячесе» стала воспитатель казанского детского сада №373 Айсылу Хабибуллина.

Второе место заняла воспитатель детсада №5 Балтасинского района РТ Фарида Хафизова, третье — музыкальный руководитель казанского детского сада №330 Салават Яруллин, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Накануне в Татарстане также определили победительницу конкурса «Учитель года — 2021». Ей стала преподаватель английского языка казанской гимназии №122 имени Ж.А. Зайцевой Мария Голованова.



Татьяна Демина