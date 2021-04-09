Преподавательница из Казани стала учителем года Татарстана

В Татарстане победительницей конкурса «Учитель года — 2021» стала преподаватель английского языка казанской гимназии №122 имени Ж.А. Зайцевой Мария Голованова. Всего в конкурсе приняли участие 152 педагога со всей республики.

Второе место в конкурсе «Учитель года — 2021» жюри присудило учителю обществознания Набережночелнинской школы №35 с углубленным изучением отдельных предметов Александр Альменеев. Третье место занял учитель обществознания школы №119 Авиастроительного района Казани Алесей Четверкин.

Лауреатами конкурса стали учитель музыки Кукморской СОШ №3 Роза Сайфуллина и учитель физической культуры лицея Иннополис Алишер Рахимов, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Конкурс проходил в гимназии №179 и в лицее №83 Казани с 4 по 9 апреля. Участники соревновались в номинациях «Учитель года» и «Педагогический дебют». Они проводили открытые уроки, классные часы и презентовали свои методические мастерские.

В финал конкурса прошли по пять конкурсантов в каждой из двух номинаций. Последним испытанием для них стала пресс-конференция «Вопрос учителю года».

В марте две команды из Татарстана стали победителями профессионального конкурса «Учитель будущего», финал которого прошел в Санкт-Петербурге.



Татьяна Демина