В аварийном крыле Казанской художественной школы завершили реставрационные работы

В аварийном крыле Казанской художественной школы завершили реставрационные работы, сообщила начальник отдела реставрации Главного инвестиционно-строительного управления (ГИСУ) Татарстана Майя Морозова.

На первый этап реставрации объекта было выделено 565 млн рублей, общая стоимость работ оценивается в 887 млн рублей, сообщается на сайте Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Отреставрированный зал станет пространством для выставок. В подвальных помещениях оборудуют коммуникации и учебные мастерские скульпторов.



Ранее начальник отдела реставрации ГУП «Татинвестгражданпроект» Гюзель Исхакова рассказала «Реальному времени», что в Художественном училище Казани рабочие выполнили гидроизоляцию фундаментов, усилили перекрытия, отреставрировали кладку стен, отремонтировали кровлю. Также специалисты полностью восстановили южную стену здания, которая находилась в аварийном состоянии.



Фото: minstroy.tatarstan.ru

Подробнее о том, как осуществлялись работы в Художественном училище в столице Татарстана — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина