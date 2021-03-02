В «Татинвестгражданпроекте» рассказали, как отреставрируют Художественное училище Казани

Начальник отдела реставрации ГУП «Татинвестгражданпроект» Гюзель Исхакова рассказала «Реальному времени» о ходе работ по реставрации Художественного училища в Казани. Ремонтные работы стартовали здесь еще в 2018 году.

За этот период рабочие выполнили гидроизоляцию фундаментов, усилили перекрытия, отреставрировали кладку стен, отремонтировали кровлю. Также специалисты полностью восстановили южную стену здания, которая находилась в аварийном состоянии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В здании предстоят работы по реставрации и воссозданию интерьеров. Так, планируется восстановить актовый зал, бывший кабинет заведующего школой. Специалисты воссоздадут кессонный потолок актового зала, световой фонарь с двусветным пространством в холле, выполнят реставрацию лепного декора во всех помещениях, реставрацию деревянных дверей, метлахской плитки, мозаичного бетона ступеней лестницы.

Подробнее о том, как проходят работы в Художественном училище в столице Татарстана — в материале «Реального времени».