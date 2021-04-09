В Набережных Челнах ремонт блока Б инфекционной больницы планируют завершить к сентябрю

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил закончить ремонт блока Б инфекционной больницы до начала отопительного сезона: «С 1 по 10 сентября — вот такой срок ставим строителям, чтобы этот объект завершить».

Главный врач медучреждения Ришат Нугманов рассказал, что на первом этаже расположится лаборатория площадью 1,2 тыс. кв. метров вместо прежних 860 кв. метров. По его словам, это позволит увеличить ее мощность: «Например, ПЦР-анализы в районе 400 делали в сутки, при новом оборудовании эта цифра превысит более 1 000».

На втором и третьем этаже блока Б Набережночелнинской инфекционной больницы оборудуют лечебные отделения. В частности, появится отделение ВИЧ-инфекции с паллиативными койками, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью автограда.

Фото: nabchelny.ru

Напомним, ремонтные работы в медучреждении возобновились 15 марта. Магдеев поручил провести работы в ускоренном режиме. «Объект особой важности, в обычном режиме на нем работать нельзя. Работы должны быть организованы 24/7», — заявил он.



Татьяна Демина