Определились полуфинальные пары Кубка России по футболу
В пятницу состоялась официальная жеребьевка стадии полуфинала Кубка России по футболу.
В первой паре встретятся грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». В другой паре финалиста определят московские «Локомотив» и ЦСКА.
Матчи полуфиналов пройдут 21—22 апреля на стадионах «Ахмата» и «Локомотива».
Отметим, что победитель Кубка России станет единственным представителем страны в Лиге Европы на следующий сезон.
Ранее «Ахмат» выбил из турнира «Уфу», обыграв уфимцев у себя дома со счетом 1:0.СпортФутбол
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