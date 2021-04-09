Новости спорта

11:35 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Определились полуфинальные пары Кубка России по футболу

18:55, 09.04.2021
Определились полуфинальные пары Кубка России по футболу
Фото: fcdynamo.ru

В пятницу состоялась официальная жеребьевка стадии полуфинала Кубка России по футболу.

В первой паре встретятся грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». В другой паре финалиста определят московские «Локомотив» и ЦСКА.

Матчи полуфиналов пройдут 21—22 апреля на стадионах «Ахмата» и «Локомотива».

Отметим, что победитель Кубка России станет единственным представителем страны в Лиге Европы на следующий сезон.

Ранее «Ахмат» выбил из турнира «Уфу», обыграв уфимцев у себя дома со счетом 1:0.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем