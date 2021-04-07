«Уфа» вылетела из Кубка России, проиграв «Ахмату» в четвертьфинале турнира

«Уфа» проиграла на выезде грозненскому «Ахмату» (0:1) в четвертьфинале Кубка России по футболу.

Единственный мяч был забит во втором тайме, на 55-й минуте встречи голом отметился Евгений Харин, подкарауливший отскок в штрафной Александра Беленова.

Отметим, что этот матч стал первым для уфимского клуба под руководством и. о. главного тренера Николая Сафрониди.

После этого поражения «Уфа» закончила свои выступления в Кубке России. «Ахмат» вышел в полуфинал турнира. В другом матче четвертьфинала «Локомотив» обыграл в гостях «Сочи» со счетом 3:1, благодаря дублю Федора Смолова.