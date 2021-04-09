Застройщика проблемного ЖК «Мелодия» в Казани признали банкротом

Застройщика многоквартирного дома ЖК «Мелодия» на улице Комиссара Габишева в Казани признали банкротом, в отношении юрлица началась процедура конкурсного производства, сообщает Фонд защиты прав дольщиков.



В ближайшее время начнут формировать реестр требований участников строительства, в который включаются требования по передаче жилых и нежилых помещений, а еще машино-мест.

Сдать ЖК «Мелодия» должны были еще в IV квартале 2017-го, но сроки все время переносились. Так, 170 участников долевого строительства остались без квартир. Дом включили в Единый реестр проблемных объектов по Татарстану в конце 2019 года, а летом 2020-го правительство РТ обратилось в ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» для того, чтобы инициировать процедуру банкротства ООО «ПИК+». В октябре того же года фонд обратился в Арбитражный суд республики с заявлением о признании застройщика банкротом.

Ранее сообщалось, что в Казани достроили 23 из 30 домов обманутых дольщиков.

Маргарита Головатенко