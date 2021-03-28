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В России создают робота для работы в открытом космосе

04:21, 28.03.2021 1
В России создают робота для работы в открытом космосе
Фото: vk.com/roscosmos

В России создают человекоподобного робота для работы в открытом космосе. Разработкой занимается головной научный институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш и ракетно-космическая корпорация «Энергия». Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

Робот будет работать в режиме аватара, копируя движения оператора в специальном костюме, который будет находиться удаленно. К 2025 году планируется закончить все этапы разработки.

Ранее на МКС стартовала серия экспериментов с участием робота «Федор» на Международной космической станции. 31 августа «Федор» пожаловался, что космонавты хотели включить его с помощью молотка.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:57
    Профессиональный комментарий к новости - самое время всем посмотреть в Интернете информацию про роботов-аватаров, например, по следущим поисковым запросам: „Подводный антропоморфный робот-аватар“ и „Способ Стрельцова принудительной углогой ориентации головы и таза“ :-)
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