Исполком Казани: при строительстве новой дороги в Советском районе не будут сносить жилые дома

При строительстве новой дороги в Советском районе Казани — вдоль улицы Патриса Лумумбы, от проспекта Альберта Камалеева до улицы Назиба Жиганова, — жилые дома под снос не пойдут, сообщили «Реальному времени» в исполкоме города.



«Никакие жилые дома в зону дороги не попадают. Возможно изъятие части участков с нежилой застройкой», — ответили в мэрии, добавив, что «проект планировки территории не устанавливает сроки проведения работ и не определяет источники финансирования».

В начале апреля «Реальное время» сообщало о планах на строительство новой дороги. Ее строят для решения проблемы пробок в этом районе, которые особенно часто бывают на улице Патриса Лумумбы. Согласно определенным границам дорога проляжет на незастроенных землях позади жилых домов улиц Патриса Лумумбы и Космонавтов. Завершится она на пересечении улиц Назиба Жиганова и Аграрной.

Длина дороги составит 1 650 метров и будет четырехполосной. На протяжении всего участка предусмотрят устройство тротуаров и велодорожки, а на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Аграрной — транспортную развязку на разных уровнях. Предполагается, что для пешеходов обустроят два подземных перехода.

Маргарита Головатенко