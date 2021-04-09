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Исполком Казани: при строительстве новой дороги в Советском районе не будут сносить жилые дома

16:43, 09.04.2021 7
Исполком Казани: при строительстве новой дороги в Советском районе не будут сносить жилые дома
Фото: kzn.ru

При строительстве новой дороги в Советском районе Казани — вдоль улицы Патриса Лумумбы, от проспекта Альберта Камалеева до улицы Назиба Жиганова, — жилые дома под снос не пойдут, сообщили «Реальному времени» в исполкоме города.

«Никакие жилые дома в зону дороги не попадают. Возможно изъятие части участков с нежилой застройкой», — ответили в мэрии, добавив, что «проект планировки территории не устанавливает сроки проведения работ и не определяет источники финансирования».

В начале апреля «Реальное время» сообщало о планах на строительство новой дороги. Ее строят для решения проблемы пробок в этом районе, которые особенно часто бывают на улице Патриса Лумумбы. Согласно определенным границам дорога проляжет на незастроенных землях позади жилых домов улиц Патриса Лумумбы и Космонавтов. Завершится она на пересечении улиц Назиба Жиганова и Аграрной.

Длина дороги составит 1 650 метров и будет четырехполосной. На протяжении всего участка предусмотрят устройство тротуаров и велодорожки, а на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Аграрной — транспортную развязку на разных уровнях. Предполагается, что для пешеходов обустроят два подземных перехода.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    И хорошо, самый оптимальный вариант.
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  • Анонимно 09 апр
    Скорее бы построили.
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  • Анонимно 09 апр
    СЖК МЧС строят новостройки без дорог, школы, садиков.
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  • Анонимно 09 апр
    Обратите внимание на ЖК МЧС. Нет дорог и развязок. Новых домов много, проехать невозможно.
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    Анонимно 09 апр
    достроит ь бы сначала эти дома
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  • Анонимно 09 апр
    А какой смысл в этой дороге? У Лазурных небесов встанет весь поток, там бутылочное горлышко. Эта дорога проблему не решит.
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    Анонимно 09 апр
    явно расчет не только на это направление
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