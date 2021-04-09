Ак Барс Банк провел форум «HR мост 2021: ВАУ менеджмент»
Мероприятие прошло на стадионе «Ак Барс Арена» с возможностью онлайн-участия.
Ак Барс Банк продолжил серию мероприятий для HR-специалистов. Совместно с HR-клубом «Как Делать» прошел форум «HR мост 2021: ВАУ менеджмент». На конференцию зарегистрировалось свыше 1,5 тысячи специалистов, 70 из них приняли участие офлайн.
Экспертами выступили профессор кафедры физиологии человека МГУ Вячеслав Дубынин, вице-президент по развитию людских ресурсов и обучению компании «Макдональдс» в России Екатерина Серебренникова, директор по развитию и кадровой политике Университета Иннополис Радик Валиев и директор Центра развития талантов Ак Барс Банка Александр Хаметзянов. Участники HR-моста задали вопросы экспертам в специальной части форума — «Открытом диалоге».
В своем выступлении директор Центра развития талантов Ак Барс Банка Александр Хаметзянов подчеркнул важность непрерывного обучения персонала при любом формате работы: «37 учебных программ корпоративного университета банка переведены в онлайн-формат, семь программ доступны для прохождения на мобильной платформе. Так, с мая по декабрь прошлого года мы обучили более 2 тысяч сотрудников и поддержали их в период адаптации в должности».
Опытом в управлении командами, внедрением гибридного и дистанционного форматов работы, методами мотивации персонала также поделились приглашенные спикеры из HeadHunter, центра обслуживания бизнеса ПАО «КАМАЗ», оператора связи Tele2, сервиса HR-аналитики Yva.ai и сети магазинов «Лента». В заключение форума мастер-классы провели PowerLexis и «ЭКОПСИ Консалтинг».
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