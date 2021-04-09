Жительницу Татарстана подозревают в убийстве сожителя — она говорит, что защищалась

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

52-летнюю жительницу деревни Старое Маврино Заинского района Татарстана подозревают в убийстве своего 50-летнего сожителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщает Следком республики.



Следствие считает, что 8 апреля с 19 до 21 часов жительница деревни, находясь на территории домовладения по улице Центральной, будучи пьяной, нанесла один удар кухонным ножом в область груди своему сожителю. Она сделала это из-за ранее возникших неприязненных отношений. Мужчина скончался на месте до приезда медиков.

Женщина признала причастность к преступлению частично. Она пояснила, что защищалась от бывшего сожителя, который хотел убить ее. Женщину задержали, решается вопрос о заключении ее под стражу. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее на татарстанца возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на убийство сына — мужчина нанес своему ребенку несколько ударов обухом топора по разным частям тела.

Маргарита Головатенко