На татарстанца возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на убийство сына

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело на жителя Нижнекамска по статье о покушении на убийство, сообщает Следком по РТ.



По версии следствия, в квартире по проспекту Химиков 24 ноября 2020 года, около 15 часов, местный житель из-за внезапно возникшей неприязни к сыну 2006 года рождения нанес ему несколько ударов обухом топора по разным частям тела. Еще он ударил сына рубящей частью топора по правой кисти. Мужчина не смог завершить преступление до конца, поскольку несовершеннолетний выбежал в подъезд.

Однако о случившемся стало известно лишь в марте 2021-го, после развода супругов. Тогда супруга перестала опасаться за жизнь своего ребенка. Подозреваемого задержали. Мужчина признал вину частично, утверждая, что не хотел убивать сына. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: pixabay.com

Маргарита Головатенко