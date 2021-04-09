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9,5 тыс. рублей тратят в среднем казанцы на помощь своим родителям — это много или мало?

16:00, 09.04.2021 6
9,5 тыс. рублей тратят в среднем казанцы на помощь своим родителям — это много или мало?

Казанцы тратят 9,5 тыс. рублей в месяц на материальную помощь родителям. С этим показателем столица РТ входит в первую пятерку среди городов-миллионников в России, говорится в опубликованном сегодня исследовании сервиса SuperJob.

Это больше, чем в среднем по России, — по стране расходы на материальную помощь родителям составляют 8,5 тыс. рублей в месяц. Больше половины опрошенных сказали, что дети обязаны помогать родителям — 55%, 35% — только если родители находятся в тяжелом материальном положении. 58% мужчин говорили чаще о необходимости финансовой поддержки родителей при любых условиях. 69% молодежи до 24 лет поддерживают эту позицию.

Фото: realnoevremya.ru

9,5 тыс. рублей в месяц — это:

  • Меньше на 3,3 тыс. рублей, чем минимальный размер оплаты труда (МРОТ), базовое значение которого в России составляет 12 792 рубля.
  • Почти в 4,5 раза меньше, чем была средняя зарплата в Казани в прошлом году, — она составляла 42,1 тыс. рублей.
  • 63% от средней пенсии в России — в 2020 году она составляла 15 тыс. рублей.
  • Почти в два раза меньше, чем минимальный потребительский бюджет, — в IV квартале 2020 года в Татарстане он составляет 17 288 рублей.
  • Практически полная оплата ЖКУ в двух однокомнатных квартирах Казани зимой.
  • Почти в восемь раз меньше, чем стоимость полного комплексного обследования организма, — его средняя цена составляет около 75 тысяч рублей.
  • 18 проездных социальных карт в Татарстане. Стоимость одной составляет 526 рублей.
  • Примерно 114 упаковок валидола по цене 83 рубля за пачку.
Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    Неработающим родителям?
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    Анонимно 09 апр
    Любым
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  • Анонимно 09 апр
    Это много, учитыввая, что средеяя зп по казани 35-40 тр. Гордость
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  • Анонимно 09 апр
    Интересные данные в сравнениях
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  • Анонимно 09 апр
    Вызывает гордость. Интересные данные.
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  • Анонимно 10 апр
    Это и не много, и не мало, это - позор!
    Старики не должны жить в нищете!
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