9,5 тыс. рублей тратят в среднем казанцы на помощь своим родителям — это много или мало?

Казанцы тратят 9,5 тыс. рублей в месяц на материальную помощь родителям. С этим показателем столица РТ входит в первую пятерку среди городов-миллионников в России, говорится в опубликованном сегодня исследовании сервиса SuperJob.

Это больше, чем в среднем по России, — по стране расходы на материальную помощь родителям составляют 8,5 тыс. рублей в месяц. Больше половины опрошенных сказали, что дети обязаны помогать родителям — 55%, 35% — только если родители находятся в тяжелом материальном положении. 58% мужчин говорили чаще о необходимости финансовой поддержки родителей при любых условиях. 69% молодежи до 24 лет поддерживают эту позицию.



Фото: realnoevremya.ru

9,5 тыс. рублей в месяц — это:

Меньше на 3,3 тыс. рублей, чем минимальный размер оплаты труда (МРОТ), базовое значение которого в России составляет 12 792 рубля.

(МРОТ), базовое значение которого в России составляет 12 792 рубля. П очти в 4,5 раза меньше, чем была средняя зарплата в Казани в прошлом году, — она составляла 42,1 тыс. рублей.

в прошлом году, — она составляла 42,1 тыс. рублей. 63% от средней пенсии в России — в 2020 году она составляла 15 тыс. рублей.



— в 2020 году она составляла 15 тыс. рублей. Почти в два раза меньше, чем минимальный потребительский бюджет, — в IV квартале 2020 года в Татарстане он составляет 17 288 рублей.

— в IV квартале 2020 года в Татарстане он составляет 17 288 рублей. Практически полная оплата ЖКУ



Почти в восемь раз меньше, чем стоимость полного комплексного обследования организма, — его средняя цена составляет около 75 тысяч рублей.

— его средняя цена составляет около 75 тысяч рублей. 18 проездных социальных карт в Татарстане . Стоимость одной составляет 526 рублей.

. Стоимость одной составляет 526 рублей. Примерно 114 упаковок валидола по цене 83 рубля за пачку.

Алексей Нечаев