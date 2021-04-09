Надпись «Я люблю Татарстан» у Минземимущества РТ частично разрушилась

У здания Минземимущества РТ разрушается надпись «Я люблю Татарстан». Это видно на фото, которое прислал читатель «Реального времени».

Надпись расположена на фасаде лестницы несколько лет. Сейчас остались целыми две буквы «Т» и сердце. Также разрушается лестница.

Ранее в Сети появилось видео, как некий вандал громит молотком стеклянное ограждение набережной Кабана. Неизвестный, лицо которого целенаправленно не берут в кадр, подходит к ограждению и начинает бить по стеклу молотком. Лишь когда стекло полностью разбито, он останавливается и выбрасывает орудие.



Алексей Нечаев