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Надпись «Я люблю Татарстан» у Минземимущества РТ частично разрушилась

13:20, 09.04.2021 1
Надпись «Я люблю Татарстан» у Минземимущества РТ частично разрушилась
Фото: realnoevremya.ru

У здания Минземимущества РТ разрушается надпись «Я люблю Татарстан». Это видно на фото, которое прислал читатель «Реального времени».

Надпись расположена на фасаде лестницы несколько лет. Сейчас остались целыми две буквы «Т» и сердце. Также разрушается лестница.

Ранее в Сети появилось видео, как некий вандал громит молотком стеклянное ограждение набережной Кабана. Неизвестный, лицо которого целенаправленно не берут в кадр, подходит к ограждению и начинает бить по стеклу молотком. Лишь когда стекло полностью разбито, он останавливается и выбрасывает орудие.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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