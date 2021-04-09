В Татарстане не располагают информацией о туристах, прибывших на вакцинацию

Федеральный оперштаб прорабатывает вопрос вакцинации иностранных граждан. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, отвечая на вопрос о турпутевках за вакциной.



«В отношении иностранных граждан сейчас готовятся разъясняющие документы на уровне федерального центра, там должен быть соблюден ряд мер для того, чтобы сохранить легитимность этих вакцинаций. Если для граждан Российской Федерации этот вопрос уже отработан, то для иностранцев сейчас идет проработка данного вопроса», — ответил Жаворонков журналистам.

Он добавил, что в Татарстане не располагают информацией, какие борта прибывают с туристами на вакцинацию.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России может быть развит «вакцинный туризм» для иностранцев.

Ольга Плешкова