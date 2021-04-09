В Татарстане ждут поставку вакцины «ЭпиВакКорона» в ближайшие дни

«Со дня на день» в Татарстане ждут поставку вакцины «ЭпиВакКорона», заявил сегодня замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



«ЭпиВакКороны» мы ждем поставки со дня на день. Я думаю, что на следующей неделе поставка совершится в полном объеме, и сможем сказать, что «ЭпиВаком» можно вакцинироваться. Пока так сказать не могу», — сообщил спикер журналистам.

Ранее появилась информация, что первую крупную партию «ЭпиВакКороны» направили в более чем 40 регионов России. Пока россиянам будут доступны 230 тыс. комплектов вакцины.



Ольга Плешкова