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В Татарстане от коронавируса привились 167 529 человек

11:54, 09.04.2021
В Татарстане от коронавируса привились 167 529 человек
Фото: mos.ru

В Татарстане на 9 апреля от коронавируса привились 167 529 человек. За сутки препарат получили 4 645 человек, сообщили в региональном Минздраве.

Второй компонент препарата получили 102 260 человек.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Россия раньше других стран снимет большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, и вступит «в новое постковидное время». В подтверждение своей точки зрения она сослалась на статистику, которая показывает, что все больше россиян во всех регионах страны хотят сделать прививку от COVID-19.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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