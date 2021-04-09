В Татарстане от коронавируса привились 167 529 человек

В Татарстане на 9 апреля от коронавируса привились 167 529 человек. За сутки препарат получили 4 645 человек, сообщили в региональном Минздраве.

Второй компонент препарата получили 102 260 человек.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Россия раньше других стран снимет большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, и вступит «в новое постковидное время». В подтверждение своей точки зрения она сослалась на статистику, которая показывает, что все больше россиян во всех регионах страны хотят сделать прививку от COVID-19.



Ольга Плешкова