Стали известны итоги проверки частного детского сада в Казани после сообщения об издевательствах

Стали известны итоги прокурорской проверки частного детского сада Sun School в Казани. Ранее мать одного из бывших воспитанников пожаловалась на издевательства над ребенком.

Мама трехлетнего Альмира отдала ребенка в частный детский сад с английским уклоном. Сразу после этого мама заметила, что сын стал болеть и капризничать, однако списала это на «адаптационный период». В дальнейшем мать ребенка узнала от бывшей работницы детсада, что мальчика якобы запирали одного, заставляли одеваться и раздеваться в наказание и кормили остатками еды.

После заявления матери ребенка правоохранительные органы начали проверку. Они взяли объяснения с директора частного дошкольного учреждения, а также бывшей сотрудницы детсада, которая открестилась от слов о рукоприкладстве и издевательствах в отношении детей.

«Информация не подтверждена, меры реагирования не применялись», — ответили «Реальному времени» в прокуратуре республики.

В итоге родителям было отказано в возбуждении уголовного дела, информацией об этом с «Реальным временем» также поделились в администрации учреждения. В прокуратуре добавили, что заявители не стали обжаловать постановление.



Ольга Плешкова