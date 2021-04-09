Казанцы тратят 9,5 тыс. рублей в месяц на материальную помощь родителям

Согласно опросу, россияне в среднем тратят 8,5 тыс. рублей на материальную помощь своим родителям, сообщил сервис SuperJob.

Взрослые дети обязательно должны помогать своим родителям материально, заявили 55% респондентов. 35% опрошенных считают, что помощь нужна если родители находятся в тяжелом материальном положении.

Мужчины чаще говорили о необходимости финансовой поддержки родителей при любых условиях — 58%. Также эту позицию поддерживает 69% молодежи до 24 лет и россияне с доходом от 80 тыс. рублей в месяц (64%).



В Москве в среднем люди тратят на помощь родителям 15 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге — 13 тыс. рублей, а в Казани — 9,5 тыс. рублей.

Ранее группа депутатов фракции «Справедливая Россия» внесла в Государственную думу законопроект об отсрочке повышения пенсионного возраста. Не повышать с 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин возраст выхода на пенсию предлагается до 1 января 2035 года.

Алексей Нечаев