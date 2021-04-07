В Госдуму внесли законопроект об отсрочке повышения пенсионного возраста

Группа депутатов фракции «Справедливая Россия» внесла в Государственную думу законопроект об отсрочке повышения пенсионного возраста. Не повышать с 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин возраст выхода на пенсию предлагается до 1 января 2035 года.

«Повышение нормативного пенсионного возраста уже спровоцировало и повлечет в дальнейшем увеличение числа безработных граждан, особенно в молодом и предпенсионном возрасте, что фактически означает не замещение недостающей рабочей силы, а, напротив, увеличение числа людей, которые работы не получат», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты отмечают, что по некоторым данным на сегодняшний день в России до пенсии не доживают примерно 10% женщин и 30% мужчин. По мнению авторов законопроекта, с повышением пенсионного возраста мужчин из-за дополнительных физических и психических нагрузок увеличится их смертность в возрастной группе от 60 до 65 лет.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в России с 1 января 2019 года стартовало реформирование пенсионной системы: к 2028 году планируется повысить возраст, с которого у гражданина РФ возникает право на получение страховой пенсии по старости с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Татьяна Демина