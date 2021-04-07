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В Госдуму внесли законопроект об отсрочке повышения пенсионного возраста

21:31, 07.04.2021 3
В Госдуму внесли законопроект об отсрочке повышения пенсионного возраста
Фото: fas.gov.ru

Группа депутатов фракции «Справедливая Россия» внесла в Государственную думу законопроект об отсрочке повышения пенсионного возраста. Не повышать с 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин возраст выхода на пенсию предлагается до 1 января 2035 года.

«Повышение нормативного пенсионного возраста уже спровоцировало и повлечет в дальнейшем увеличение числа безработных граждан, особенно в молодом и предпенсионном возрасте, что фактически означает не замещение недостающей рабочей силы, а, напротив, увеличение числа людей, которые работы не получат», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты отмечают, что по некоторым данным на сегодняшний день в России до пенсии не доживают примерно 10% женщин и 30% мужчин. По мнению авторов законопроекта, с повышением пенсионного возраста мужчин из-за дополнительных физических и психических нагрузок увеличится их смертность в возрастной группе от 60 до 65 лет.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в России с 1 января 2019 года стартовало реформирование пенсионной системы: к 2028 году планируется повысить возраст, с которого у гражданина РФ возникает право на получение страховой пенсии по старости с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07 апр
    Еще не вечер. Занятость депутатов нужно будет перенести на еще одно повышение и понижение пенсионного возраста. А им видно нечем заниматься. Принимают Законы сегодня, а завтра в уме держат, что изменить нужно, чтобы закон заработал. Емеля отдыхает.
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  • Анонимно 08 апр
    Дай бог!
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  • Анонимно 08 апр
    Пиар ход.
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