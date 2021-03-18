В Челнах полицейские изъяли у магазина 936 литров фальсифицированного алкоголя

В Набережных Челнах полицейские возбудили уголовное дело по факту реализации нелегальной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Сотрудники установили, что в одном из магазинов продавщица реализовала несколько бутылок водки объемом по 0,5 литра, у которых отсутствовали акцизные марки. Каждая бутылка стоила 400 рублей.

В ходе обследования помещения магазина правоохранители обнаружили и изъяли алкоголь с признаками подделки (отсутствие акцизных марок, разная степень налива, плохое качество этикеток и укупорки, отсутствие сопроводительных документов на алкогольную продукцию). Были изъяты бутылки с водочной продукцией различных наименований, коньяк различных брендов, виски, вино.

Общий объем изъятой алкогольной продукции составил 936 литров. Все образцы направлены на экспертизу. Эксперты подтвердили, что вся продукция является фальсифицированной.

СЧ СУ УМВД России по Набережным Челнам возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее в Татарстане полицейские изъяли больше тонны нелегального алкоголя.

Ольга Плешкова