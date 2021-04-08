В Татарстане расширят сеть отделений воскресных школ

В Татарстане планируется увеличить количество отделений воскресных школ. В частности, их могут открыть в учреждениях дополнительного образования.

«Мы сейчас принимаем заявки со всех районов. В этом году будет постановление об изменении сети в каждом муниципалитете», — сообщила заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова.

Она также добавила, что во многих школах республики открываются кружки по изучению родного языка, сообщается на сайте Минобрнауки Татарстана.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее сообщалось, что в республике планируется расширить сеть языкового образования, открыв в некоторых районах новые отделения Многонациональной воскресной школы. По данным на февраль, в Татарстане действует 42 ее отделения. В учреждении изучают языки и культуру 25 национальностей.



Татьяна Демина