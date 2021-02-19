В Татарстане откроют новые отделения Многонациональной воскресной школы

В Татарстане планируется расширить сеть языкового образования, открыв в некоторых районах республики новые отделения Многонациональной воскресной школы, сообщает пресс-служба Государственного совета РТ.

На сегодняшний день в Татарстане действуют 42 отделения Многонациональной воскресной школы. В них изучают языки и культуры 25 национальностей.

В татарстанских школах обучение ведется на пяти языках: русском, татарском, чувашском, удмуртском и марийском. Их же, а также мордовский язык и иврит, ученики образовательных учреждений республики изучают как школьную дисциплину.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее председатель Госсовета Татарстана и глава совета Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин сообщил, что в республике работают 132 школы с этнокультурным компонентом образовательных программ: чувашский язык изучают в 88 школах, удмуртский — в 24, марийский — в 16, мордовский — в трех. Еще в одной школе ученики изучают иврит.

Напомним, что с 15 февраля в Татарстане проходят парламентские уроки, посвященные Году родных языков и народного единства.



Татьяна Демина