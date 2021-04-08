В России за сутки выявлено 8 672 новых случая коронавируса
В России за сутки выявлено 8 672 новых случая коронавируса. Количество выявленных заболевших достигло 4 614 834 человек.
За сутки выздоровели 9 558 человек. Всего в России коронавирусом переболели 4 239 038 человек.
Сегодня зарегистрировано 365 летальных исходов. Коронавирус унес жизни 101 845 россиян.
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