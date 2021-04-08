Новости общества

00:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России за сутки выявлено 8 672 новых случая коронавируса

11:19, 08.04.2021
В России за сутки выявлено 8 672 новых случая коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России за сутки выявлено 8 672 новых случая коронавируса. Количество выявленных заболевших достигло 4 614 834 человек.

За сутки выздоровели 9 558 человек. Всего в России коронавирусом переболели 4 239 038 человек.

Сегодня зарегистрировано 365 летальных исходов. Коронавирус унес жизни 101 845 россиян.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также