В Казани на I Играх стран СНГ разыграют 193 комплекта медалей по 16 видам спорта

В Казани на I Играх стран СНГ разыграют 193 комплекта медалей по 16 видам спорта, сообщили на заседании рабочей группы по их подготовке и проведению.

Члены рабочей группы одобрили уточненный проект регламента проведения спортивного мероприятия, сообщается на сайте Министерства спорта Татарстана. Для проведения Игр задействуют 12 спортобъектов.

В I Играх стран СНГ в столице Татарстана примут участие около 3 тысяч спортсменов в возрасте до 23 лет.

В заседании рабочей группы участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Напомним, Игры стран СНГ пройдут в Казани с 4 по 11 сентября 2021 года. Они должны были пройти в столице Татарстана с 20 по 27 августа прошлого года, но были перенесены в связи с пандемией коронавируса.



В феврале министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что мероприятие все еще планируется провести в Казани с 4 по 11 сентября: все участвующие в них страны поддерживают этот проект.

Татьяна Демина