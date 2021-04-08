В Нижнекамске на благоустройство участков многодетных семей требуется 2,3 млрд рублей

В Нижнекамске на обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков многодетных семей необходимо 2,3 млрд рублей, сообщил мэр города Айдар Метшин.

По его словам, эти средства необходимы, чтобы провести к выделенным нижнекамским семьям участкам воду, электричество и построить дороги, пишет пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

Метшин добавил, что для достижения этой цели необходимо создать соответствующую федеральную целевую программу.



Ранее министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин сообщил, что в Татарстане 61 тысяча многодетных семей включена в списки на предоставление им земель, из них 39 тысяч обеспечены участками. Общая площадь переданных земель — 4 044 га.

По словам Аглиуллина, дефицит участков по республике составляет более 18 тысяч, где почти 70% дефицита приходится на Казань и Набережные Челны.



Татьяна Демина