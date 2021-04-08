В Татарстане с 26 апреля могут ввести особый противопожарный режим

В Татарстане с 26 апреля по 16 мая могут ввести особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение правительства республики находится на стадии согласования.

Наибольшую тревогу вызывает высокий процент возгорания сухостоя и мусора в поселениях и дачных объединениях, расположенных вблизи лесных массивов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

В ведомстве обратили внимание, что за последние 10 лет, благодаря проводимым в республике противопожарным мероприятиям, удалось избежать крупных пожаров в государственном лесном фонде.

Фото: realnoevremya.ru

По словам заместителя председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ — первого заместителя премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина, одной из главных угроз для татарстанских лесов являются ландшафтные пожары.



Напомним, премьер-министр РТ Алексей Песошин установил с 15 апреля начало пожароопасного сезона на территории Татарстана. В перечень населенных пунктов, подверженных лесным пожарам, вошли Казань, Зеленодольск, Болгар, Тетюши, Высокая Гора, Елабуга и другие.

Татьяна Демина