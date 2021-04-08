В выходные в Татарстане потеплеет до +16 градусов, в начале следующей недели — до +19

Фото: Максим Платонов

Гидрометцентр Татарстана представил обзор погоды в республике на ближайшие дни: в выходные и начале следующей недели ожидаются дневные температуры выше 15 градусов.

9 апреля, в пятницу, и 10 апреля, в субботу, Татарстан будет под влиянием волновых фронтальных разделов: прогнозируются осадки, преимущественно дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица.

Ночью ожидается от -1 до +4 градусов, днем — от +4 до +9 градусов. По прогнозам синоптиков, 9 апреля на крайнем юго-востоке республики ожидается до +13°С. 10 апреля в восточных районах РТ прогнозируется до +15°С.

Фото: Максим Платонов

11 апреля, в воскресенье, ночью и утром Татарстан будет находиться в зоне атмосферного фронта: возможны осадки преимущественно в виде дождя. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Днем температура воздуха будет колебаться от 0 до +5°, на востоке РТ прогнозируется до +8°С.

Днем 11 апреля фронтальные разделы уйдут на восток, вырастет атмосферное давление. Синоптики прогнозируют местами небольшой дождь. Температура воздуха составит +7—12°С, на востоке республики она поднимется до +16°С.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели в Татарстане под влиянием антициклона установится спокойная, малооблачная и очень теплая погода. Днем температура воздуха составит +14—19 градусов.

Ранее синоптики предупредили татарстанцев о сильном ветре в пятницу, 9 апреля.

Татьяна Демина