6,5 млн единиц оружия в обороте в России — это много или мало?

В России 6,5 млн единиц оружия находится в обороте — из них 3,7 млн у физических лиц. При этом за последние 5 лет владельцев оружия стало меньше на 500 тыс., рассказал директор Росгвардии Виктор Золотов.

«Лицензионно-разрешительные подразделения постоянно проводят профилактическую работу, а ряд законодательных мер, принятых в том числе по инициативе Росгвардии, позволили значительно снизить объем нарушений в сфере оборота оружия», — сказал глава ведомства.

Фото rosguard.gov.ru

Каждый год от 180 до 200 тыс. единиц оружия с аннулированием разрешений на него изымаются у владельцев. Также за последние три года было уничтожено более 400 тыс. единиц оружия и свыше 5,5 млн боеприпасов. Почти 400 тыс. единиц оружия за последние 5 лет Росгвардия приняла на хранение от россиян, пишет ТАСС.

6,5 млн единиц оружия в обороте — это:

— Как минимум в 154 раза меньше, чем всего зарегистрировано стрелкового оружия в мире, — по оценке швейцарской организации Small Arms Survey, по состоянию на 2018 год количество зарегистрированного стрелкового оружия во всем мире превысило 1 миллиард единиц, из которых 85% — на руках у гражданских лиц.

— На 386,5 млн меньше, чем находится на руках у граждан США, сообщало издание The Washington Post со ссылкой на исследование проекта Small Arms Survey два года назад. На 100 жителей США приходилось около 120,5 единицы оружия. Всего у населения 393 млн единиц оружия.



Фото: Максим Платонов

— Меньше на 91%, чем хранится единиц оружия на руках в Индии, — всего 71,1 млн стволов.

— В два с половиной раза больше, чем силовиков в России. Их число подсчитал «Проект» — 2,6 млн человек.

— Больше численности вооруженных сил Южной Кореи на 10%, которая составляет 5,8 млн человек.

— На 2 млн больше, чем было зарегистрировано охотников в стране в 2019 году, — по сообщению «Коммерсанта», их было 4,5 миллиона.

— В 65 раз меньше, чем оружейных коллекционеров в России. Их насчитывают около 100 тыс. человек, писала «Российская газета».



Алексей Нечаев