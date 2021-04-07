В Гидрометцентре рассказали о погоде в выходные в европейской части РФ

В Гидрометцентре РФ пообещали жителям европейской части России хмурый четверг и солнечные выходные. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в четверг жителей европейской части России ждет «совершенно хмурый четверг». В этот день атмосферное давление будет на 15—20 мм ниже обычного. Однако уде в пятницу начнется повышение давления и будет заметна разница температур.

«В субботу будут 10—13 днем, а в воскресенье ночью будет около нуля, а днем до 15 градусов. Если температура дневная около 15 градусов, то наступает уже весна», — цитирует Вильфанда «РИА Новости».

Ранее в Гидрометцентре России спрогнозировали теплый апрель.

Ольга Плешкова