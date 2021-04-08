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Вахитовский суд Казани эвакуировали после сообщения о «минировании»

15:41, 08.04.2021
Вахитовский суд Казани эвакуировали после сообщения о «минировании»
Фото: пресс-служба Вахитовского суда

Вахитовский суд Казани эвакуируют из-за сообщения о минировании. К зданию съехались экстренные службы. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Салова.

На электронную почту пришло письмо с текстом: «Заминировано здание суда, магазины «Пятерочка» и «Магнит».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В это время проверка в Советском суде завершилась. Угроз не обнаружено. Работа возобновилась.

Также эвакуировали здание Кировского райсуда. Все остальные суды столицы Татарстана работают в прежнем режиме.

Осмотр здания Вахитовского суда завершен, информация о минировании не подтвердилась.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан
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