Вахитовский суд Казани эвакуировали после сообщения о «минировании»
Вахитовский суд Казани эвакуируют из-за сообщения о минировании. К зданию съехались экстренные службы. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Салова.
На электронную почту пришло письмо с текстом: «Заминировано здание суда, магазины «Пятерочка» и «Магнит».
В это время проверка в Советском суде завершилась. Угроз не обнаружено. Работа возобновилась.
Также эвакуировали здание Кировского райсуда. Все остальные суды столицы Татарстана работают в прежнем режиме.
Осмотр здания Вахитовского суда завершен, информация о минировании не подтвердилась.
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