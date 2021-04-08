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В Казани эвакуировали Советский и Кировский райсуды из-за сообщений террористического характера

14:20, 08.04.2021 1
В Казани эвакуировали Советский и Кировский райсуды из-за сообщений террористического характера
Фото: realnoevremya.ru

В Казани эвакуировали здание Советского районного суда, это «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе суда.

На электронную почту суда поступило сообщение с информацией террористического характера. Сотрудники и посетители суда покинули здание полчаса назад.

Также эвакуировали здание Кировского райсуда — сообщение с информацией террористического характера пришло на почту суда в 14.08. Здание сейчас обследуют саперы. На месте работают пожарные и полиция, ожидается приезд кинологов.

Все остальные суды Казани работают в прежнем режиме.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, несколько дней назад в Казани эвакуировали главный офис «Татэнерго» по адресу улица Салимжанова, дом 1. В здании был обнаружен подозрительный предмет с трубками внутри.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 апр
    судьи и так не работают , еще и эвакуация ! одни бездельники в системе - получают мега оклады , работа не бей лежачего
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