В Казани эвакуировали Советский и Кировский райсуды из-за сообщений террористического характера
В Казани эвакуировали здание Советского районного суда, это «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе суда.
На электронную почту суда поступило сообщение с информацией террористического характера. Сотрудники и посетители суда покинули здание полчаса назад.
Также эвакуировали здание Кировского райсуда — сообщение с информацией террористического характера пришло на почту суда в 14.08. Здание сейчас обследуют саперы. На месте работают пожарные и полиция, ожидается приезд кинологов.
Все остальные суды Казани работают в прежнем режиме.
Напомним, несколько дней назад в Казани эвакуировали главный офис «Татэнерго» по адресу улица Салимжанова, дом 1. В здании был обнаружен подозрительный предмет с трубками внутри.
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