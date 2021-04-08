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Путин и Меркель в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Навального и украинский конфликт

15:39, 08.04.2021 1
Путин и Меркель в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Навального и украинский конфликт
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в телефонном разговоре ряд вопросов по актуальным международным темам.

Так, Путин и Меркель выразили обеспокоенность из-за напряженной обстановки на юго-востоке Украины. Президент РФ обратил внимание на провокационные действия Киева, по его словам, целенаправленно обостряющего в последнее время обстановку на линии соприкосновения. Российский лидер подчеркнул необходимость соблюдения Киевом договоренностей, особенно по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса.

В разговоре затронули и тему с ситуацией вокруг оппозиционного политика Алексея Навального. «По инициативе Владимира Путина рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся деятельности иностранных СМИ и неправительственных организаций в обеих странах», — сообщает пресс-служба Кремля.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 апр
    Навальный как кость в горле, Боже мой что начнётся если он и впрямь станет президентом , а ведь пока дело к этому идёт. Беги беги беги
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