Путин и Меркель в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Навального и украинский конфликт

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в телефонном разговоре ряд вопросов по актуальным международным темам.



Так, Путин и Меркель выразили обеспокоенность из-за напряженной обстановки на юго-востоке Украины. Президент РФ обратил внимание на провокационные действия Киева, по его словам, целенаправленно обостряющего в последнее время обстановку на линии соприкосновения. Российский лидер подчеркнул необходимость соблюдения Киевом договоренностей, особенно по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса.

В разговоре затронули и тему с ситуацией вокруг оппозиционного политика Алексея Навального. «По инициативе Владимира Путина рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся деятельности иностранных СМИ и неправительственных организаций в обеих странах», — сообщает пресс-служба Кремля.

Маргарита Головатенко