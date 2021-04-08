Со следующего года Россия и Белоруссия отменят роуминг

Фото: Максим Платонов

С 1 января 2022 года между Россией и Белоруссией может быть отменен роуминг. Об этом сообщил посол Белоруссии Владимир Семашко после встречи с членами правительства Оренбургской области в ходе визита в регион.

Он отмечает, что вопрос решен на 95%. «Осталось только узаконить все это дело», — сказал Семашко.

Также посол заявил, что в 2020 году были решены все трудности по организационным моментам во время опытной эксплуатации.

Ранее сообщалось, что в этом году тарифы на мобильную связь стоимостью от 500 до 900 рублей могут подорожать.



Алексей Нечаев